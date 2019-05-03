В Госдепе озвучили позицию по присоединению к нормандскому формату

США могут участвовать в нормандском формате / Фото: Reuters

Официальный представитель Государственного департамента США Ванесса Эккер заявила, что США пока не выработали собственную стратегию о присутствии в нормандском формате, поскольку этому противостоит Кремль.

"Российское правительство пока отказывается от этого предложения, однако Украина его полностью поддерживает. Также, как и Франция с Германией. Мы хотим работать с Россией над этим, и мы делаем это в тесной координации с Украиной", - она в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Эккер подчеркнула, что по данному и другим вопросам действующее руководство США намерено активно сотрудничать с новым президентом Украины.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном режиме обсудили ряд мировых проблем, коснувшись и украинского вопроса.