Телефонные переговоры Трампа и Путина: что говорили об Украине

Трамп и Путин созвонились, упомянув Украину / Радио Свобода

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном режиме обсудили ряд мировых проблем, коснувшись и украинского вопроса.

Как сообщает RT, инициатором беседы выступил глава Белого дома.

В ходе длительного диалога Трамп и Путин обсудили обстановку в Украине, мотивируя интерес к ситуации в стране недавно завершившимися выборами президента страны и сменой главы государства.

"Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - процитировали беседу в Кремле.

Участники беседы обсудили экономическое сотрудничество, а также сложившиеся ситуации в Венесуэле и КНДР.

В Вашингтоне после завершения телефонного разговора подчеркнули, что общение между президентами было "очень позитивным".

Как ранее сообщалось, президенты также говорили о возможности заключения нового многостороннего ядерного соглашения между США, Россией и Китаем или о продлении уже заключенного стратегического ядерного соглашения между США и Россией.