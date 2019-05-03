Телефонные переговоры Трампа и Путина: что говорили об Украине

Разговор мировых лидеров длился около полутора часов.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном режиме обсудили ряд мировых проблем, коснувшись и украинского вопроса.
Как сообщает RT, инициатором беседы выступил глава Белого дома.
В ходе длительного диалога Трамп и Путин обсудили обстановку в Украине, мотивируя интерес к ситуации в стране недавно завершившимися выборами президента страны и сменой главы государства.
"Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - процитировали беседу в Кремле.
Участники беседы обсудили экономическое сотрудничество, а также сложившиеся ситуации в Венесуэле и КНДР.
В Вашингтоне после завершения телефонного разговора подчеркнули, что общение между президентами было "очень позитивным".
Как ранее сообщалось, президенты также говорили о возможности заключения нового многостороннего ядерного соглашения между США, Россией и Китаем или о продлении уже заключенного стратегического ядерного соглашения между США и Россией.