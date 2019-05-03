"Новое соглашение": Трамп более часа говорил с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин говорили более часа, сообщили в Белом доме / Reuters

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 3 мая, более часа говорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Лидеры Штатов и РФ обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи, рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Reuters.

По словам спикера, Трамп и Путин также обсудили политическую ситуацию в Венесуэле.

"…говорили о возможности заключения нового многостороннего ядерного соглашения между США, Россией и Китаем или о продлении уже заключенного стратегического ядерного соглашения между США и Россией", — сообщила Сандерс.

Напомним, власти США обвинили РФ в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля 2019-го выйти из соглашения.

В начале марта Владимир Путин своим указом приостановил выполнение Россией ракетного договора.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — договор между СССР и США, подписанный лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988-го.

Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1 тысячи км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Справка. Денуклеаризация — это процесс сокращения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства на какой-либо территории.