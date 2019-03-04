Путин вывел Россию из ракетного договора с США

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Российский президент Владимир Путин своим указом приостановил выполнение Россией Договора о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного в конце 1980-х между СССР и США.

Соответствующее сообщение в понедельник, 4 марта, опубликовала пресс-служба Кремля.

Напомним, что ранее, осенью 2018-го, власти США приостановили выполнение ДРСМД и начали процедуру выхода из него. В ответ Россия также объявила о приостановке своего участия в соглашении – в феврале 2019-го.

