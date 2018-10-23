Разрыв "ракетного договора" - начало подготовки к ядерной войне

Дональд Трамп / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты намерены расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, поскольку Москва нарушает его в течение многих лет. Это можно расценивать как начало подготовки к ядерной войне.

Именно ядерной войне, потому что ракеты средней дальности на сегодняшний день – это вооружение, которому нечем противостоять, ему фактически нет противодействия. Если против баллистических межконтинентальных ракет созданы системы противоракетной обороны, системы дальнего вооружения и так далее, то что-то противопоставить ракетам средней дальности довольно проблематично. Сегодня есть лишь система "Железный купол", которая может реагировать, потому как дальность у этих ракет намного меньше, чем у баллистических.

Однако Америка все-таки пока не выходит из договора. Нынешнее заявление Трампа – скажем так, второе предупреждение. Первое предупреждение прозвучало из уст Трампа в период Северокорейского кризиса, когда Россия делала пушки от имени КНДР, и фактически тогда велись испытания ракет. Тогда-то Трамп и сказал, что, если они не прекратят испытания ракет средней дальности, США начнут производство этих ракет.

В США такая ракета разработана – им остается только включить конвейер, запустить производство. В России, даже если эта ракета готова, испытательный вариант закончен, то я не думаю, что Россия на сегодняшний день в состоянии включить конвейер по экономическим и финансовым причинам.

У Путина нет других аргументов, а ему надо чем-то пугать мир. Он постоянно выдумывает новые "страшилки" для того, чтобы показать, какой он страшный и могучий, а потому с ним должны садиться за стол переговоров.

Читайте такжеЧто стоит за угрозами Путина о войнеНо его постоянно игнорируют, опускают на уровень Украины. Что бы он не начал рассказывать Западу, ему говорят: "А мы снимем эмбарго с поставок оружия Украине", он скажет что-то другое, а ему американцы в ответ: "А мы дадим корабли Украине". Ему каждый раз показывают: "Твой уровень – это Украина. И, если ты и будешь с кем-то воевать, то с Украиной".

Потому Путину постоянно нужно что-то новое: то гиперзвуковые ракеты, то еще что-то… Он хочет запугать весь мир, а потому периодически говорит, что выйдет из договора. А Америка отвечает: "Да? А мы тоже выйдем".

Но вопрос в том, кто с каким результатом выйдет из этого договора…

Чтобы чаша терпения американцев была переполнена, Российской Федерации достаточно будет просто применить ракеты средней дальности или продолжить их испытания.

Обратите внимание, что Россия проводит испытания не на своих полигонах, не на своей территории, а в других странах мира. Раньше это была Северная Коря. Потом был прецедент, когда из Каспийского моря пустили ракеты, а это та же ракета средней дальности, но корабельного базирования.

Если Путин еще раз продемонстрирует что-то в таком духе, то, я думаю, Соединенные Штаты действительно выйдут из договора. Тем более, что они уже получили поддержку союзников в лице той же Великобритании.

Читайте также"Путин - полный идиот": политолог растолковал слова президента РФ о ядерной войнеЕще напомню историю с "Искандерами"… Сейчас звучат сообщения о том, что "Искандеры" есть и в Крыму, и в Калининграде. На самом деле нет таких данных. В Калининград "Искандеры" заходили на учения, но вышли обратно. Это говорит о том, что Путин блефует и боится нарушить договор о нераспространении ядерного вооружения. Он всех пугает, но "Искандеры" заехали, потренировались там, а потом уехали из Калининграда. А про Крым вообще нет подтвержденных сведений, что они туда заходили. Но постоянно идет муссирование этой информации. В Крыму россияне разместили комплекс "Бастион", но это – противокорабельный комплекс, а не оперативно-тактический.

Как может ответить Москва? Политический курс России не меняется за последние четыре года с момента аннексии Крыма. РФ не может ни сделать шаг в сторону, ни остановиться – она идет только вперед. Поэтому Россия ничего не будет менять, а будет дальше всех пугать. Вы же слышали заявления о том, что "все сдохнут", что "весь мир – в ядерный пепел"… Так что ничего другого от России ждать не стоит.

Данное заявление Трампа еще раз подтверждает, что иллюзии США рассеиваются. Если раньше Запад надеялся на какой-то компромисс с Россией и понимание со стороны Путина, то сегодня все иллюзии развеяны, а "розовые очки" сняты. Сейчас это ясно даже кухарке.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для "Главреда"