Выход США из договора о ракетах: появилась гневная реакция Путина

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин поручил больше не инициировать переговоров по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, ответ на решение Вашингтона о выходе из Договора будет зеркальным, передает РИА Новости.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР (научно-исследовательской работой) и НИОКР, и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - приводит агентство слова Путина.

Российский президент добавил, что в дальнейших переговорах по ДРСМД нет смысла, поскольку все предложения российской стороны "остаются на столе".

Накануне президент США Трамп заявил, что хочет заключить новый договор взамен ДРСМД. Он подчеркнул, что Вашингтон не будет соблюдать сделку, если другая сторона ее нарушает.

Ранее США подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Напомним, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.