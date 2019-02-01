Трамп поставил России ультиматум по ракетному договору

Договор РСМД / ТАСС

США со 2 февраля выходят из договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД). Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"США приостановят свои обязательства по договору в субботу 2 февраля. Если Россия не соблюдает договор, мы приостановим свое участие в договоре", - цитирует Помпео The Bostone Globe.

После этого даётся полгода на то, чтобы "Россия начала соблюдать условия договора". Если этого не прозойдёт, через 180 дней Вашингтон выйдет из ДРСМД

В США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа.

"Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами с тем, чтобы нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий (нарушения ДРСМД)", - заявил Трамп.

Американский президент отметил, что союзники по НАТО поддержали решение США по договору

В начале декабря 2018 года США впервые заявили, что выйдут из договора о РСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

В США считают, что разработка РФ ракетной системы 9М729 является нарушеним договора. А в России заявили, что не нарушают договора, так как дальность ракеты не превышает 500 километров.

Официальные лица США также выразили обеспокоенность тем, что Китай, не являющейся стороной договора, развертывает большое количество ракет в Азии, которым США не могут противостоять, поскольку они связаны обязательствами по договору.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что намерения Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обусловлено претензией России на новую геополитическую перспективу.