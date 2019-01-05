В Москве отреагировали на заявление генсека НАТО о "последнем шансе" России

ДРСМД

США уже приняли решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Юрий Швыткин, передает RT.

"США давно для себя решили, что будут выходить из ДРСМД. Наша позиция остается неизменной: мы готовы вести переговоры по данному вопросу. Вместе с тем понимая, что мы полностью выполняем все условия договора, в отличие от США", - сказал Швыткин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о ракетном противостоянии Москвы и Вашингтона в Европе, заявил, что у России есть "последний шанс".

"Я не буду строить догадки о вероятности возвращения России в режим соблюдения договора. Важно, что у России теперь есть последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению договора, у нас будет большая проблема, потому что Договор о РСМД прекратит действовать. В Европе нет новых американских ракет, но есть новые российские ракеты, и это ставит договор под угрозу", - сказал Столтенберг.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.