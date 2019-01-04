Генсек НАТО заявил о "последнем шансе" России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть "последний шанс", отвечая на вопрос о ракетном противостоянии Москвы и Вашингтона в Европе

Об этом Столтенберг рассказал в интервью dpa.

"Я не буду строить догадки о вероятности возвращения России в режим соблюдения договора. Важно, что у России теперь есть последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению договора, у нас будет большая проблема, потому что Договор о РСМД прекратит действовать. В Европе нет новых американских ракет, но есть новые российские ракеты, и это ставит договор под угрозу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает меры военного характера в качестве ответа на нарушение ДРСМД.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.