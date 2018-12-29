В США предложили дать России военный ответ

Флаги РФ и США / Reuters

Вашингтон рассматривает меры военного характера в качестве ответа на нарушение Россией условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в обновленном докладе исследовательского центра Конгресса США, передает RT.

Под мерами военного характера подразумевается разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения.

Отмечается, что в качестве ответных действий рассматриваются также дипломатические шаги и консультации с союзниками США.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США подтвердили российской стороне окончательный выход ракетного договора.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.