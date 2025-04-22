Скончался известный деятель искусств Зураб Церетели.

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Умер Зураб Церетели / Коллаж Главред, фото ТАСС

Кратко:

Кто сообщил о смерти Зураба Церетели

Чем прославился мужчина

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в возрасте 91 года.

Об этом сообщило 22 апреля российское пропагандистское агентство "Интерфакс", ссылаясь на помощника художника Сергея Шагулашвили.

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Детский бассейн в Грузии / Фото Википедия

"Да, это случилось сегодня в половину второго ночи", — сказал собеседник агентства.

Шагулашвили добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Работа Зураба Церетели / Фото Википедия

Зураб Церетели — автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Церетели известен как автор памятника Петру I и монумента "Дружба навеки" в Москве, монумента "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Севилье, "Разрушить стену недоверия" в Лондоне.

Дом-музей Зураба Церетели / Фото Википедия

Он родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

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