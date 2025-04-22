На 92 году жизни скончался Зураб Церетели

Кратко:
- Кто сообщил о смерти Зураба Церетели
- Чем прославился мужчина
Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в возрасте 91 года.
Об этом сообщило 22 апреля российское пропагандистское агентство "Интерфакс", ссылаясь на помощника художника Сергея Шагулашвили.
"Да, это случилось сегодня в половину второго ночи", — сказал собеседник агентства.
Шагулашвили добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже.
Зураб Церетели — автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Церетели известен как автор памятника Петру I и монумента "Дружба навеки" в Москве, монумента "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Севилье, "Разрушить стену недоверия" в Лондоне.
Он родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее также стало известно о том, что в террористической России скончался рэппер Паша Техник. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но он не справился.
Вас также может заинтересовать:
- Умер звезда "Лиги Смеха": что известно
- Умер актер Лиги Смеха: жена назвала причину смерти Александр Чечуна
- 27-летняя мировая модель умерла от редкого заболевания: что случилось
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред