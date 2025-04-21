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"Мы решили": Юлия Санина рассказала, куда она пропала вместе с мужем

Элина Чигис
21 апреля 2025, 23:02
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Юлия Санина рассказала, что сейчас происходит в ее жизни.
Юлия Санина, Вал Бебко
Юлия Санина - чем занимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Санина

Вы узнаете:

  • Юлия Санина много работала в прошлом году
  • Певица решила проводить больше времени с семьей

Украинская известная певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась, что в прошлом году провела на гастролях примерно 200 дней.

В интервью для издания "Ти Київ" Санина также рассказала о выходе нового альбома.

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"Очень люблю слухи и иногда намеренно их не опровергаю и не подтверждаю. Сейчас все силы и вдохновение идут на написание нового альбома The Hardkiss. И я понимаю, что посвятить время сольному проекту – значит, потерять время, которое можно посвятить The Hardkiss", - отметила Юлия

Юлия Санина долгое время не комментировала личную жизнь
Юлия Санина долгое время не комментировала личную жизнь / фото: instagram.com, Юлия Санина

.

Также Санина рассказал, что решила с мужем Валом посвятить этот год семье, ведь они очень много времени потратили на музыкальную карьеру.

Юлия Санина с мужем
Юлия Санина с мужем / фото: instagram.com, Юлия Санина

"Поэтому мы с Валом решили, что этот год посвящаем нашей семье, нашему сыну, плюс пишем новый альбом", – добавила певица.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент. Артистка поделилась, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.

А также после продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней. Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.

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Кто такая Юлия Санина?

Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

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