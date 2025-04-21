"Мы решили": Юлия Санина рассказала, куда она пропала вместе с мужем

Юлия Санина рассказала, что сейчас происходит в ее жизни.

https://glavred.info/starnews/my-reshili-yuliya-sanina-rasskazala-kuda-ona-propala-vmeste-s-muzhem-10658042.html Ссылка скопирована

Юлия Санина - чем занимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Санина

Вы узнаете:

Юлия Санина много работала в прошлом году

Певица решила проводить больше времени с семьей

Украинская известная певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась, что в прошлом году провела на гастролях примерно 200 дней.

В интервью для издания "Ти Київ" Санина также рассказала о выходе нового альбома.

видео дня

"Очень люблю слухи и иногда намеренно их не опровергаю и не подтверждаю. Сейчас все силы и вдохновение идут на написание нового альбома The Hardkiss. И я понимаю, что посвятить время сольному проекту – значит, потерять время, которое можно посвятить The Hardkiss", - отметила Юлия

Юлия Санина долгое время не комментировала личную жизнь / фото: instagram.com, Юлия Санина

.

Также Санина рассказал, что решила с мужем Валом посвятить этот год семье, ведь они очень много времени потратили на музыкальную карьеру.

Юлия Санина с мужем / фото: instagram.com, Юлия Санина

"Поэтому мы с Валом решили, что этот год посвящаем нашей семье, нашему сыну, плюс пишем новый альбом", – добавила певица.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент. Артистка поделилась, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.

А также после продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней. Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Юлия Санина? Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред