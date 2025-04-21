"Мы решили": Юлия Санина рассказала, куда она пропала вместе с мужем

Вы узнаете:
- Юлия Санина много работала в прошлом году
- Певица решила проводить больше времени с семьей
Украинская известная певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась, что в прошлом году провела на гастролях примерно 200 дней.
В интервью для издания "Ти Київ" Санина также рассказала о выходе нового альбома.
"Очень люблю слухи и иногда намеренно их не опровергаю и не подтверждаю. Сейчас все силы и вдохновение идут на написание нового альбома The Hardkiss. И я понимаю, что посвятить время сольному проекту – значит, потерять время, которое можно посвятить The Hardkiss", - отметила Юлия
.
Также Санина рассказал, что решила с мужем Валом посвятить этот год семье, ведь они очень много времени потратили на музыкальную карьеру.
"Поэтому мы с Валом решили, что этот год посвящаем нашей семье, нашему сыну, плюс пишем новый альбом", – добавила певица.
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Кто такая Юлия Санина?
Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.
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