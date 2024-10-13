Юлия Санина воссоединилась с мужем за границей - где пара сейчас

С именем Вала Бебко в последнее время было связано несколько скандалов.

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Юлия Санина новости - Юлия Санина и Вал Бебко появились вместе на редком видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com/val_bebko, instagram.com/the_hardkiss

Пара музыкантов, солистка The Hardkiss Юлия Санина и гитарист коллектива Вал Бебко, за время полномасштабной войны в Украине стала очень обсуждаемой. По слухам мужская часть группы во время заграничных гастролей покинула Украину, и возвращаться пока не планирует - туров по Украине у них, а выступают они лишь за границей.

Кроме того Бебко и Саниной приписывают проблемы в отношениях. Все каверзные вопросы и пристальное внимание общественности в связи с этими факторами упало на плечи Юлии - Вал около 9 месяцев не появлялся в информационном пространстве.

Сейчас у The Hardkiss концертный тур по Северной Америке, во время которого Саниной и Бебко удалось воссоединиться не только на сцене, но и в реальной жизни. Гитарист в своем блоге в Instagram опубликовал романтические кадры с возлюбленной.

Вероятно, видео было снято в Чикаго, где 11 октября у коллектива был концерт. Артисты успели не только выступить, но и отправиться на речную прогулку.

Так в кадре впервые за долго время супруги появились вместе вне сцены - счастливые Санина и Бебко охотно позировали на камеру.

Смотрите видео Юлии Саниной с мужем во время прогулки по Чикаго:

Кто такая Юлия Санина? Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

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