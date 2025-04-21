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"Пропагандирует украинство": Таисия Повалий окончательно осталась без ничего

Элина Чигис
21 апреля 2025, 22:22
97
Евгений Рыбчинский рассказал правду о Таисии Повалий.
Таисия Повалий
Таисия Повалий - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Вы узнаете:

  • Евгений Рыбчинский не общается с Таисией Повалий
  • Что он думает о предательнице

Украинский известный поэт и продюсер Евгений Рыбчинский поделился, что последний раз видел певицу Таисию Повалий, которая предала Украину и поддерживает террористическую политику Кремля, в 2013 году.

В программе "Сніданок з "1+1" поэт уточнил, что запретил Повалий петь его композиции, в частности, известные песни "Чортополох" и "Цей дощ надовго".

"Она действительно для Украины абсолютно является живым трупом. Ну а если так произошло, то это нужно принять и избавиться. Вы же мусор из дома выносите? Надо и это вынести", – высказался Рыбчинский.

Таисия Повалий иногда выступает в Кремле
Таисия Повалий иногда выступает в Кремле / фото: t.me, Таисия Повалий

Также он отметил, что сейчас сотрудничает с украинской певицей Кристиной Охитвой.

"Год, два – и это будет новая Повалий с одним только отличием – это "Повалий", которая пропагандирует украинство", – добавил продюсер.

Смотрите видео, где Евгений Рыбчинский рассказал о Таисии Повалий:

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Таисия Повалий - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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