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Доллар рухнул до трехлетнего минимума: СМИ объяснили, причем тут Трамп

Анна Ярославская
22 апреля 2025, 10:30
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Индекс доллара США ICE, который измеряет курс доллара к корзине иностранных валют, упал до 97,92. Это самый низкий уровень индекса с марта 2022 года.
Дональд Трамп, курс доллара
Доллар резко упал с момента инаугурации президента Дональда Трампа в январе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

  • Что стало причиной падения доллара
  • Какая ситуация на рынке валют в Украине

Доллар рухнул до трехлетнего минимума. Причиной падения стали угрозы президента США Дональда Трампа в адрес председателя федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В своей соцсети Truth Social глава Белого дома назвал последнего "мистером Слишком Поздно" и "крупным неудачником".

Как сообщает американский телеканал CNBC, индекс доллара США ICE, который измеряет курс доллара к корзине иностранных валют, упал до 97,92 в понедельник. Это самый низкий уровень индекса с марта 2022 года, согласно FactSet. В последний раз индекс снизился на 1% за день до 98,38. По отношению к евро доллар торгуется около 3,5-летнего минимума - 1,15.

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CNBC напоминает, что доллар резко упал с момента инаугурации президента Дональда Трампа в январе.

Доллар рухнул
Индекс доллара США ICE в понедельник достиг самого низкого уровня с 2022 года / cnbc.com

"Введение глобальных взаимных тарифов 2 апреля спровоцировало один раунд продаж. Критика Трампом председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на прошлой неделе, а также заявление экономического советника Белого дома Кевина Хассета о том, что президент и его команда изучают возможность отстранения главы центрального банка, похоже, оказали еще большее давление на доллар", - отмечают журналисты.

В понедельник Трамп снова раскритиковал Пауэлла, назвав главу ФРС "Господином Слишком Поздно" и "крупным неудачником" в посте на Truth Social.

Как заявил заместитель председателя Evercore ISI Кришна Гуха, рынку не нравится даже сама идея, что президент может попытаться отстранить председателя ФРС.

"В последние недели наблюдается некоторая потеря доверия к экономической политике США. Мы увидели это в этом очень странном сочетании повышательного давления на доходность долгосрочных облигаций в сочетании с более слабым долларом. Это говорит о том, что мировые инвесторы выводят капитал из США", — сказал он.

Глава отдела политики США в Piper Sandler Энди Лаперьер в своем обращении к клиентам в понедельник выразил схожую обеспокоенность по поводу изменений в ФРС.

"Мы видим президента, который полон решимости перевернуть Вашингтон с ног на голову", — сказал Лаперьер.

Доллар часто рассматривается как мировая резервная валюта. Однако американские рынки акций и облигаций упали во время тарифного противостояния между администрацией Трампа и другими иностранными лидерами, по-видимому, утянув за собой доллар, говорится в статье.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара США в Украине / Инфографика: Главред

Что происходит с курсом доллара в Украине

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, в первой половине прошлой недели на наличном рынке дешевели и доллар, и евро. Во второй половине недели и американская, и европейская валюта несколько подорожали.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,80 грн (-20 коп. за неделю), самая низкая — 41,15 грн/доллар (-10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,10 грн. (-15 коп.).

Самая высокая цена продажи евро была 47,50 грн (-50 коп. за неделю), самая низкая — 46,95 грн/евро (+30 коп.). Максимальный курс покупки составил 46,90 грн (также +30 коп.).

По состоянию на 20 апреля курс продажи доллара был 40,96 грн (-5 коп. в неделю) грн, курс покупки — 40,90 грн (-8 коп. в неделю).

Нацбанк в течение недели менял курс гривны то вверх, то вниз. Для валюты США колебания были в пределах 21 коп. - от 41,18 до 41,39 грн/доллар.

По состоянию на 21 апреля регулятор установил курс доллара 41,40 грн (+1 коп. в неделю), курс евро — 47,03 (+11 коп. в неделю). Это гораздо меньше, чем неделю назад, когда евровалюта подорожала за семь дней на 1,37 грн.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Как писал Главред, накануне пасхальных праздников курс доллара в обменных пунктах Украины продолжал расти. Единая европейская валюта также подорожала.

После Пасхи на валютном рынке не ожидается существенных изменений, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Тем временем Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на 22 апреля 2025 года. В то же время евро подскочил до нового исторического максимума.

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