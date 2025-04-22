Ева Бушмина вышла на связь - что с ней сейчас происходит и где она

Ева Бушмина удивила своей фигурой.

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Ева Бушмина - куда пропала / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ева Бушмина

Кратко:

Ева Бушмина показалась в соцсетях

Чем занимается певица

Украинская певица и бывшая участница группы ВИА Гра Ева Бушмина показалась в откровенном образе.

На своей странице в Instagram Ева опубликовала видео, но котором позировала в купальнике, а ее тело было украшено розовыми лепестками.

видео дня

Поклонники отметили, что артистка выглядит прекрасно и ждут ее новые песни.

Ева Бушмина в купальнике / фото: скрин instagram.com, Ева Бушмина

Отметим, певица долгое время выступала под псевдонимом LAYAH, но решила вернуться к образу Евы Бушминой.

"В свой 36-ой День Рождения я хочу сообщить новость о том, что проект LAYAH прекращает своё существование", - сообщила артистка.

Ева Бушмина о смене амплуа / фото: скрин instagram.com, Ева Бушмина

Напомним, Бушмина живет со скульптором из Одессы Денисом Грищуком во Франции, а дочь певицы проживает с родным отцом в Украине. Певица молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и не упоминает о родной стране в своих соцсетях. Также свои посты она подписывает на русском или же английском языках.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент. Артистка поделилась, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.

А также после продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней. Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.

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Кто такая Ева Бушмина? Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) - украинская певица. Бывшая участница группы ВИА Гра (с марта 2010 по декабрь 2012 года в составе с Надеждой Мейхер и Альбиной Джанабаевой). Принимала участие в шоу "Фабрика звезд-3" (5 место). С 2016 года выступает под псевдонимом LAYAH.

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