Ева Бушмина вышла на связь - что с ней сейчас происходит и где она

Кратко:
- Ева Бушмина показалась в соцсетях
- Чем занимается певица
Украинская певица и бывшая участница группы ВИА Гра Ева Бушмина показалась в откровенном образе.
На своей странице в Instagram Ева опубликовала видео, но котором позировала в купальнике, а ее тело было украшено розовыми лепестками.
Поклонники отметили, что артистка выглядит прекрасно и ждут ее новые песни.
Отметим, певица долгое время выступала под псевдонимом LAYAH, но решила вернуться к образу Евы Бушминой.
"В свой 36-ой День Рождения я хочу сообщить новость о том, что проект LAYAH прекращает своё существование", - сообщила артистка.
Напомним, Бушмина живет со скульптором из Одессы Денисом Грищуком во Франции, а дочь певицы проживает с родным отцом в Украине. Певица молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и не упоминает о родной стране в своих соцсетях. Также свои посты она подписывает на русском или же английском языках.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент. Артистка поделилась, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.
А также после продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней. Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.
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Кто такая Ева Бушмина?
Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) - украинская певица. Бывшая участница группы ВИА Гра (с марта 2010 по декабрь 2012 года в составе с Надеждой Мейхер и Альбиной Джанабаевой). Принимала участие в шоу "Фабрика звезд-3" (5 место). С 2016 года выступает под псевдонимом LAYAH.
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