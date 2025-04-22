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Россия может нанести новый удар по Чернобыльской АЭС: названо главное условие

Юрий Берендий
22 апреля 2025, 04:02
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Если логика военного характера победит в Москве, то РФ может решиться на новый удар по ЧАЭС, несмотря на его цену, отметил Гончар.
Россия может нанести новый удар по Чернобыльской АЭС: названо главное условие
Россия может нанести новый удар по Чернобыльской АЭС / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Гончар:

  • Россия может повторно ударить по Чернобыльской АЭС
  • Москва "ходит по лезвию бритвы"

Попытки российских войск нанести удар по Чернобыльской АЭС 14 февраля имели целью создание паники и психологического давления, сопровождаясь информационной кампанией о радиационных угрозах. Как отметил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар во время чата на Главреде, риск повторных атак на ЧАЭС остается.

Он напомнил, что еще в 2022 году одним из оправданий российского вторжения был фальшивый тезис о якобы разработке Украиной "грязной бомбы" на базе ЧАЭС с использованием радиоактивных материалов.

"Поэтому в этом контексте, учитывая ложную логику Кремля, мы не можем исключать повтора вариантов поражения ЧАЭС тем или иным способом. Но здесь Москва ходит по лезвию бритвы, поскольку такие действия не повышают доверие к РФ и Росатому, потому что здесь Россия обращается с чувствительными ядерными объектами, нарушая все мыслимые международные конвенции. Поэтому попытка не навредить себе будет служить для России определенным фактором сдерживания, который частично обезопасит от таких шагов", - сказал аналитик.

Гончар также подчеркнул, что западные страны ошибочно считали, что Россия не решится на агрессию, поскольку ведет газовую торговлю, мол, те, кто торгует, не воюют. Однако Кремль действует по собственной логике. Газовый бизнес использовался не только для получения прибыли, но и для влияния на политические элиты Запада. В период войны РФ превратила газ в инструмент давления, сокращая поставки в Европу и провоцируя скачки цен. В 2022 году стоимость газа в Европе выросла в десять раз, что принесло России сверхприбыли.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

"Поэтому если в Кремле победит логика военного характера, в частности, они решат поразить ядерный объект, они это сделают, не считаясь с ценой. Но с учетом того, что развернута широкая коммерческая деятельность по экспорту российских ядерных технологий, россияне будут вынуждены подумать перед тем, как действовать. Сейчас бывший начальник Росатома Кириенко, который 11 лет возглавлял Росатом, является первым заместителем главы путинской администрации, поэтому в Кремле прекрасно понимают, чего будет стоить провоцирование ядерного инцидента", - резюмировал он.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

Удар по ЧАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. О факте удара сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, конструкция получила серьезные повреждения и возник пожар.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за этого обстрела и вместе с соответствующими структурами проводила следственные действия на месте.

Как отметил Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, дрон, запущенный Россией по ЧАЭС, содержал не менее 50 килограммов взрывчатки.

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Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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война в Украине ЧАЭС Чернобыльская АЭС Михаил Гончар
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