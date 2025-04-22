Лорак в очередной раз повторила свою мантру, которой оправдывает все свои гадкие действия.

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София, дочь Лорак, строит отношения с отчимом / Коллаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Кратко:

Как София общается с Виджраку

Что говорит Ани Лорак

Когда-то украинская известная певица Ани Лорак, которая сбежала в страну-оккупанта РФ и молчит о войне в родной стране, рассказала о том, как ее скандальная дочь София воспринимает ее нового мужа - Исаака Виджраку.

Как пишут российские пропагандисты, сложная дочь Лорак, которая не раз попадала в скандалы, о которых писали СМИ, имеет неплохие отношения с новым мужем своей мамы-запроданки.

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Девочка, которую не позвали даже на свадьбу матери на Мальдивы, выстроила дружбу с отчимом-испанцем. "Главное, рассказывать все от души, с любовью, и вообще любовь победит и спасет этот мир", - повторила свою излюбленную мантру запроданка.

К слову, дочь Лорак сейчас 14 лет и это сложный период для Софии Налчаджиоглу. Она часто попадает в скандалы, то ли из-за своей внешности, то ли высказываний.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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