На то, как собачатся путинисты можно смотреть вечно - на этот раз Соседов и Королева.

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Соседов выветрился на Королеву / Коллаж Главред, фото East News, Instagram/koroleva__star

Кратко:

Кто "наехал" на запроданку Королеву

Что она сделала

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ни петь, ни писать песни не умеет, но прекрасно умел стелиться перед украинскими звездами, красиво опустил свою коллегу и по взглядам, и по таланту - предательницу Наташу Королеву.

Во время одного из российских шоу, Соседов вступил в перепалку с Королевой и оценил ее "интеллектуальный" потенциал. Кроме того, как пишут российские пропагандисты, Соседов не может простить певицу за резкие высказывания в его адрес.

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"Ну, там Наташа наговорила всякой ерунды, бывает, что всякого можно наговорить, порой, лишнего", — пожаловался путинист.

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Напомним, ранее Соседов высказался против поездок артистов в зону российской оккупации. По его мнению, такие поездки не подходят для того, чтобы восстанавливать свою репутацию.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин забрали детей и покинули Израиль, куда они перебрались из страны-оккупанта. После этой новости семья артистов надолго пропала из публичного поля зрения.

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