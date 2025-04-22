Кратко:
- Кто "наехал" на запроданку Королеву
- Что она сделала
Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ни петь, ни писать песни не умеет, но прекрасно умел стелиться перед украинскими звездами, красиво опустил свою коллегу и по взглядам, и по таланту - предательницу Наташу Королеву.
Во время одного из российских шоу, Соседов вступил в перепалку с Королевой и оценил ее "интеллектуальный" потенциал. Кроме того, как пишут российские пропагандисты, Соседов не может простить певицу за резкие высказывания в его адрес.
"Ну, там Наташа наговорила всякой ерунды, бывает, что всякого можно наговорить, порой, лишнего", — пожаловался путинист.
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Напомним, ранее Соседов высказался против поездок артистов в зону российской оккупации. По его мнению, такие поездки не подходят для того, чтобы восстанавливать свою репутацию.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин забрали детей и покинули Израиль, куда они перебрались из страны-оккупанта. После этой новости семья артистов надолго пропала из публичного поля зрения.
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