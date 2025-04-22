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IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите вора на вечеринке за 7 секунд

Виталий Кирсанов
22 апреля 2025, 05:50
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Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

На картинке изображена сцена вечеринки, на которую гости пришли в различных костюмированных образах. Среди гостей на вечеринке есть вор.

Сможете ли вы найти вора за 7 секунд?

видео дня

Ваше время начинается сейчас!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно посмотрите на изображение.

Кто из вас обнаружил вора?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти вора, могут проверить решение ниже.

Воровка - это женщина, которая пытается что-то украсть у парня, одетого в образе ниндзя.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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