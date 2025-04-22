Обувь больше не будет давить: как правильно измерить размер ноги

Часто причиной, почему обувь давит является именно неправильно измеренный размер ноги.

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Правильное измерение размера ноги / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каким методом лучше всего измерять размер ноги

Почему не стоит определять размер ноги утром

Для многих выбор правильного размера обуви является нелегкой задачей. Чтобы не ошибиться при покупке обуви онлайн или в магазине, важно знать точный размер ноги.

Главред узнал, как правильно его измерить и в какое время суток лучше всего это сделать, чтобы не ошибиться. Как рассказали в Nike, лучше всего поможет измерить длину стопы обычный лист А4.

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Его нужно поставить на пол и стать на лист босиком, или в носках, которые вы планируете носить с этой обувью. Далее контур ноги нужно обвести ручкой и отмерить расстояние от края листа до самого длинного пальца. Полученный результат сравнивается с таблицей размеров конкретно той пары обуви, которую вы выбираете.

Важно учесть то, что у некоторых людей одна нога немного больше другой. Поэтому классический метод с А4 стоит повторить и для другой ноги. Если окажется, что стопы разные по длине, при выборе обуви нужно учитывать замеры именно более длинной стопы.

Также измерения лучше всего проводить вечером, когда нога немного отекает. Таким образом показатели будут более реалистичны.

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Что известно о Nike? Nike, Inc. (МФА: [ˈnaɪki]) - транснациональная американская компания, производитель спортивных товаров. Штаб-квартира компании находится в западном пригороде Портленда Бивертоне, Орегон. Nike - один из крупнейших производителей спортивных товаров в мире. Продукция выпускается под марками "Nike", "Air Jordan", "Total 90", "Nike Golf", "Team Starter" и др. Также "Nike" контролирует компании, которые выпускают товары под брендами "Bauer", "Cole Haan", "Converse", и "Hurley International", пишет Википедия.

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