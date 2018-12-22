Ядерная угроза: военный эксперт рассказал о нарушении Россией "ракетной сделки"

Ракетное вооружение РФ средней и меньшей дальности достает до Европы / mil.ru

Намерения Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обусловлено претензией России на новую геополитическую перспективу, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

"И именно российское ракетное вооружение средней и меньшей дальности, которое достает до Европы, Турции, Украины и других стран, представляет угрозу. Поэтому Соединенные Штаты сейчас пытаются снять эти угрозы, исходящие со стороны России", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Военный эксперт отметил, что Америка стремится не допустить создания новых ракет средней и меньшей дальности.

"При этом речь идет и о применении ракет "Калибр", которыми были нанесены удары в Сирии. Речь идет и о ракетах России, которые представляют угрозу всей Европе, потому что способны добраться, например, до Лондона," - отметил он.

Маломуж считает, что США стремятся сдерживать Россию, которая представляет угрозу Европе своими ракетами средней и малой дальности.

"С другой стороны, это попытка заставить Россию действовать в правовых рамках по недопущению развертывания таких ракет. Ведь Россия уже заявляла о новых разработках ракет, что является прямым нарушением "ракетной сделки", - добавил он.

Напомним, ранее генсек НАТО заявил о том, что новая российская ракета угрожает военной безопасности Европы.