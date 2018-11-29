Новая российская ракета угрожает военной безопасности Европы - генсек НАТО

29 ноября 2018, 17:56

Столтенберг отметил, что НАТО не раз призывало Россию к серьезному решению проблем и конструктивному диалогу с США.

Столтенберг
Столтенберг констатировал, что Россия не прислушивается к призывам / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию придерживаться положений Договора о ракетах средней и малой дальности и не размещать в Европе новые ракеты-носители ядерных боеголовок.

"В последние годы Россия разработала, изготовила, испытала и развернула новую ракету средней дальности, известную как SSC-8. SSC-8 мобильная, и ее легко спрятать. Она способна переносить ядерные боеголовки. Это сокращает время предупреждения к минутам, снижая порог ядерного конфликта. И она может добраться к европейским столицам", - написал Столтенберг в своей колонке для испанского издания El Pais и итальянской La Repubblica, текст которой также размещен в четверг, 29 ноября, на сайте НАТО.

Генсек заявил, что действия России прямо нарушают Договор о РСМД, напомнив, что в Европе нет американских ракет, зато есть российские.

"Договор, который придерживается только одной стороной, не может быть эффективным, и не будет держать нас в безопасности. Если договор больше не влияет на реальность, то это не что иное, как лист бумаги", - подчеркнул генсек.

Столтенберг отметил, что НАТО не раз призывало Россию к серьезному решению проблем и конструктивному диалогу с США.

Читайте такжеСША будут консультироваться с союзниками НАТО по поводу выхода из "ракетного договора""К сожалению, Россия не обратила внимания на наши призывы. Недостаточное привлечение Москвы лишь усиливает нашу оценку, что новая ракетная система представляет серьезную угрозу для стратегической стабильности в Европе. Поэтому я снова призываю Россию обеспечить соблюдение Договора о РСМД с полной прозрачностью - и немедленно", - добавил он.

Напомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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Россия НАТО Европа безопасность ракета Йенс Столтенберг РСМД
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