Путин заявил об угрозе для Европы после выхода США из ракетного договора

25 октября 2018, 01:16

Российский лидер подчеркнул, что Вашингтон не предоставил доказательств невыполнения РФ условий договоренности.

Путин, злой
Путин намерен ответить США на расторжение договора о ракетах / Reuters

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Как сообщает Голос Америки, глава Кремля констатировал, что в случае поставок США ракет в Европу, Россия будет вынуждена ответить зеркально.

По словам Путина, конгресс США в бюджете уже учел расходы на научно-исследовательские и конструкторские работы по ракетам. Он добавил, что Белый дом не предоставил доказательств нарушения Россией условий данного договора.

Российский лидер подытожил, что США первыми нарушили договоренность, разместив на территории Румынии системы противоракетной обороны.

Напомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя".

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Россия США Европа ракеты угроза ответ договор последствия Владимир Путин
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