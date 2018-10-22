В России после визита Болтона готовы пойти на уступки по ракетному договору

Джон Болтон приехал с визитом в Москву / Orlando Political Observer

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном во время его визита в Москву заявил, что Россия готова совместно с США работать над устранением взаимных претензий в части невыполнения условий о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как сообщает ТАСС, в Кремле заявили о необходимости сохранения стратегически важного документа.

По словам Патрушева, аннуляция данного договора "серьезным ударом для всей международно-правовой системы нераспространения".

Подробности встречи высокопоставленных лиц России и США пока не были обнародованы. Известно лишь, что пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин рассказал, что Патрушев и Болтон "обсуждают широкий круг вопросов международной безопасности и российско-американского сотрудничества в сфере безопасности".

Напомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя".