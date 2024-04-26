Комедия дель арта на Пасху: рецензия на фильм "Крашанка"

В украинском прокате идет пасхальная комедия "Крашанка" - со Станиславом Бокланом и Олесей Жураковской в главных ролях.

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кадри из фильма "Крашанка" / Старлайт Продакшн

Где-то в украинской глубинке, далеко от фронта, в одном пышущем жизнью селе живет дед Забияка (Станислав Боклан). Он в прошлом - советский инженер "на сотню рублей", который занимался ракетами. И сейчас он одержим идеей собрать новую ракету и бахнуть - да так, чтобы весь Кремль в труху. На Пасху к нему собирается многочисленное семейство: старшая дочь (Олеся Жураковская) - почтенная матрона и бизнес-вумен рубенсовских статей, младшая дочь (Дарья Легейда) - разбитная кудрявая мать-одиночка с непоседливым сыном (Михаил Полянский), младший сын (Владимир Гладкий) - с виду бравый матрос торгового флота (Владимир Гладкий). Все семейство темпераментное и имеет множество претензий друг к другу. В общем, будет как угодно, но только не скучно.

Украинское кинопроизводство по понятным причинам, пребывает сейчас в состоянии, близком к летаргическому сну, но все же иногда, к счастью, подает признаки жизни. И даже в условиях войны умудряется выдавать "на-гора" новые ленты. Правда, как правило, они сняты еще до роковой даты 24.02.2022, но есть и исключения. Совсем недавно вышел очень необычный по форме скринлайф-триллер "Оставайся онлайн", а тепер настал черед "Крашанки" - сделанной в куда более традиционном формате телекомедии.

Правда, воздуха и пространства в этом фильме куда как больше обычного (а именно от его нехватки, чего греха таить, часто страдает украинское кино). И кино немного окрашено в трагикомичные тона - но очень аккуратно, чтобы не взвинтить нервы и так донельзя взвинченному зрителю. Вообще, игра актеров в "Крашанке" чем-то неуловимо напоминает итальянскую "комедию дель арте" - и не только средиземноморским накалом страстей, но и тем, что едва начерченные сценаристом характеры своих персонажей актеры явно явно дорисовывали уже на съемках импровизацией. Благо актеры собрались очень опытные и хорошо чувствующие - и материал, и партнеров. Кастинг - вообще очень сильная сторона этого фильма. И порой жаль, что некоторым колоритным персонажам не хватает хронометража, чтобы раскрыться полностью.

Подытоживая, у создателей "Крашанки" получилось снять фильм, в котором одновременно и пульсирует нерв времени, и который одновременно помогает зрителю на полтора часа отключиться от реальности и чуть-чуть ослабить свои нервы, натянутые как струны.

Смотрите на видео трейлер фильма "Крашанка"

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