УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и сериалы

Комедия дель арта на Пасху: рецензия на фильм "Крашанка"

Дмитрий Видоменко
26 апреля 2024, 21:59
В украинском прокате идет пасхальная комедия "Крашанка" - со Станиславом Бокланом и Олесей Жураковской в главных ролях.
Крашанка
кадри из фильма "Крашанка" / Старлайт Продакшн

Где-то в украинской глубинке, далеко от фронта, в одном пышущем жизнью селе живет дед Забияка (Станислав Боклан). Он в прошлом - советский инженер "на сотню рублей", который занимался ракетами. И сейчас он одержим идеей собрать новую ракету и бахнуть - да так, чтобы весь Кремль в труху. На Пасху к нему собирается многочисленное семейство: старшая дочь (Олеся Жураковская) - почтенная матрона и бизнес-вумен рубенсовских статей, младшая дочь (Дарья Легейда) - разбитная кудрявая мать-одиночка с непоседливым сыном (Михаил Полянский), младший сын (Владимир Гладкий) - с виду бравый матрос торгового флота (Владимир Гладкий). Все семейство темпераментное и имеет множество претензий друг к другу. В общем, будет как угодно, но только не скучно.

Украинское кинопроизводство по понятным причинам, пребывает сейчас в состоянии, близком к летаргическому сну, но все же иногда, к счастью, подает признаки жизни. И даже в условиях войны умудряется выдавать "на-гора" новые ленты. Правда, как правило, они сняты еще до роковой даты 24.02.2022, но есть и исключения. Совсем недавно вышел очень необычный по форме скринлайф-триллер "Оставайся онлайн", а тепер настал черед "Крашанки" - сделанной в куда более традиционном формате телекомедии.

Крашанка

Правда, воздуха и пространства в этом фильме куда как больше обычного (а именно от его нехватки, чего греха таить, часто страдает украинское кино). И кино немного окрашено в трагикомичные тона - но очень аккуратно, чтобы не взвинтить нервы и так донельзя взвинченному зрителю. Вообще, игра актеров в "Крашанке" чем-то неуловимо напоминает итальянскую "комедию дель арте" - и не только средиземноморским накалом страстей, но и тем, что едва начерченные сценаристом характеры своих персонажей актеры явно явно дорисовывали уже на съемках импровизацией. Благо актеры собрались очень опытные и хорошо чувствующие - и материал, и партнеров. Кастинг - вообще очень сильная сторона этого фильма. И порой жаль, что некоторым колоритным персонажам не хватает хронометража, чтобы раскрыться полностью.

Крашанка

Подытоживая, у создателей "Крашанки" получилось снять фильм, в котором одновременно и пульсирует нерв времени, и который одновременно помогает зрителю на полтора часа отключиться от реальности и чуть-чуть ослабить свои нервы, натянутые как струны.

Смотрите на видео трейлер фильма "Крашанка"

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Станислав Боклан новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

F-16 прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось: правительство Бельгии раскрыло сроки

F-16 прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось: правительство Бельгии раскрыло сроки

21:31 Украина
Оружие на 6 млрд долларов: США выделили самый большой пакет военной помощи Украине

Оружие на 6 млрд долларов: США выделили самый большой пакет военной помощи Украине

20:38 Украина
Пострадавших доставали из-под колес: пьяный глава РВА влетел в толпу в Броварах

Пострадавших доставали из-под колес: пьяный глава РВА влетел в толпу в Броварах

20:32 Украина
Все главные новости

Популярное

Джанабаева не переживет: Валерий Меладзе пошел вразнос с бывшей женой 11581

Джанабаева не переживет: Валерий Меладзе пошел вразнос с бывшей женой

Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали 11512

Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали

Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы 5896

Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы

Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода 2619

Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода

Последние новости

22:36

Сергей Стерненко. Скандальные признания Скабеевой Видеоблоги

22:17

"Последнее окно возможностей": в разведке Эстонии сказали, почему РФ усиливает атаки

21:59

Комедия дель арта на Пасху: рецензия на фильм "Крашанка"

21:31

F-16 прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось: правительство Бельгии раскрыло сроки

20:38

Оружие на 6 млрд долларов: США выделили самый большой пакет военной помощи Украине

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
20:36

Отношения США и Турции "дали трещину": Эрдоган отменил встречу с Байденом

20:32

Пострадавших доставали из-под колес: пьяный глава РВА влетел в толпу в БроварахФотоВидео

20:14

Анонс ударов по больницам Киева: в СБУ рассказали важные подробности

19:40

"Дефицит будет расти": в Раде сделали важное заявление об отключении света

Реклама
19:25

Непревзойденный вкус: как приготовить мороженое в домашних условиях - рецепт известного повара

19:21

В Украину врывается актициклон: где влупит 29-градусная жара

19:10

Украине надо готовиться к провокациям со стороны Беларусимнение

18:42

РФ пытается взять в клещи Часов Яр: в ВСУ назвали три самых горячих направления

18:38

Вместе с Пугачевой: Кристина Орбакайте показала вечернюю прогулку

17:54

В Киеве срочно эвакуируют больницы: враг анонсировал удары по детямВидео

17:44

Зеленский назвал 3 приоритета оружия для Украины: "Иначе не получится изменить ход войны"

17:32

Волонтерил даже в оккупации: дяде Грише из Херсона вручили президентскую награду

17:22

В Пентагоне разрешили Украине бить ATACMS по русским объектам в Крыму - New York Times

16:59

"Не потому, что РФ обнаглела": майор ВСУ сказал, что "подогнало" США с помощью Украине

16:40

Домашние животные могут быть экстрасенсами: психолог назвал 4 тайных признака

Реклама
16:26

"Больно это говорить": Екатерина Кухар изувечила ногу прямо на сцене

16:18

США готовы к решительным действиям: Блинкен пригрозил Китаю из-за помощи РФ

16:15

РФ ускорила наступление на Донетчине и хочет прорвать оборону ВСУ - разведка Британии

16:04

Целая таблица Менделеева: из чего состоит опасная пыль из СахарыВидео

16:02

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: "Прибудут с обученными пилотами"

15:58

Чем лучше всего разбавлять виски: каким сочетанием стоит баловать рот

15:56

Черепа и золотые унитазы: в сеть попали фото ремонта Киркорова за 2 млн евроВидео

15:54

Автозаправочные сети-аутсайдеры платят в разы меньше налогов, чем лидеры - Куюн

15:22

Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода

14:59

Момент попал на видео: 31-летняя певица умерла прямо во время концертаВидео

14:56

Министра Сольского освободили из-под стражи под залог в почти 76 миллионов

14:55

Победа в "Пасхальном поединке" гарантирована: как выбрать самое крепкое яйцоВидео

14:39

Под носом у Кремля: ГУР спалило прямо в Москве вертолет Ка-32

14:26

"Будет справедливо": Кулеба выдал заявление о мобилизации украинцев за рубежом

14:16

Селин Дион рассказала, почему была в пальто на церемонии Грэмми

14:07

Тарифы на электричество с 1 мая: в Минэнерго рассказали, будет ли свет дорожать

13:40

Как выглядеть моложе на 10 лет: секрет доступен для каждой - суть в прическеВидео

13:27

Военнобязанных поделят на 4 категории по здоровью: в Минобороны пояснили изменения

13:05

Мария Машкова окончательно отреклась от своего отца-путиниста - детали

12:54

Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети

Реклама
12:45

Сильно похудевший Узелков показал, как выглядит после операции

12:24

Есть ряд правил: как себя вести, когда мимо проезжает траурный кортеж "На щите"Видео

12:15

Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали

12:15

"Полгода было потеряно": Гетьман объяснил, как ВСУ отобьют территории с новым оружием

12:09

Когда налоговая может списывать деньги со счетов граждан: украинцев предупредили

11:58

Убийство полицейского на Винничине: подозреваемым помогали бежать двое военных

11:31

Майор ВСУ пояснил, почему ракеты для ПВО SAMP-T гораздо лучше ракет Patriot

11:28

Дела плохи: Букингемский дворец обновил план похорон короля Чарльза

11:08

Малоизвестная, но важная функция: для чего нужно кольцо под крышкой в маслеВидео

11:07

"Какой колхоз в выражениях": хореограф-путинист назвал спортсменов "бомжами" и получил на орехи

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять