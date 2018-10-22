Польша прокомментировала выход США из "ракетного договора" с Россией

Польша традиционно обругала Москву и облизала Вашингтон / Фото: Zaxid.net

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией никак не повлияет на безопасность Польши, которая и так находится под угрозой нарушившей договор Москвы - именно Кремль угрожает Польше, а не США.

"Нельзя нарушить то, что уже нарушила Россия, иначе говоря, это соглашение не функционирует из-за агрессивных действий России в отношении Украины, Грузии, Сирии. Есть еще дело Скрипаля, дело в Гааге, вмешательство в выборы в странах Запада. Это Россия нарушает это соглашение, в том числе и тем, что проводит несогласованные военные учения возле границы с Альянсом", - заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщае Forsal.

"А значит, нельзя нарушить то, что уже нарушено. На мой взгляд этот аргумент не может быть применен", - добавил глава ведомства.

Читайте такжеВыход США из ракетного договора сделает мир очень опасным - ПесковОн отметил, что Польша хотела бы, чтобы соглашение действовало, но только при условии, что все стороны будут уважать его.

Накануне, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что возможный выход США из соглашения о РСМД грозит войной, ситуация критична и требует обсуждения в Совбезе ООН.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.