Климкин поддержал США в их выходе из "ракетного договора"

Климкин поддержал не Евросоюз / УНИАН

В отличие от Германии и других представителей Европейского союза, которые не поддержали решение США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отнесся к инициативе Соединенных штатов "с пониманием".

"России дают знать, что "гибридное" неисполнение ею своих обязанностей не будет больше толерироваться", - сообщил Павел Климкин в своем Twitter.

З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що "гібридне" невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 жовтня 2018 р.

Европейские страны рассчитывают на то, что США и РФ продолжат переговоры и смогут сохранить в силе "ракетный договор".

Читайте такжеВыход США из ракетного договора сделает мир очень опасным - ПесковНакануне, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что возможный выход США из соглашения о РСМД грозит войной, ситуация критична и требует обсуждения в Совбезе ООН.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.