Выход США из ракетного договора сделает мир очень опасным - Песков

Песков отметил, что Кремль потребует объяснений у Болтона / УНИАН

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денонсация США Договора о ликцидации ракет средней и малой дальности (Договора о РСМД) может оказаться для мира очень опасной.

Песков добавил, что в этом случае Москва начнет ускоренно наращивать силы, стремясь достигнуть баланса сил, сообщает "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что российская сторона хочет услышать разъяснения планов США от Джона Болтона, советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, который приехал в Москву.

"Это вопрос стратегической безопасности. И я еще раз повторяю: такой шаг сделал бы мир более опасным, однако пока Вашингтон не предпринимал никаких действий по выходу из соглашения в рамках процедуры, предусмотренной самим договором",– подчеркнул спикер Владимира Путина.

Накануне, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Читайте такжеВеликобритания поддержала США в выходе из Договора РСМД"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что возможный выход США из соглашения о РСМД грозит войной, ситуация критична и требует обсуждения в Совбезе ООН.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.