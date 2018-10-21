Горбачев прокомментировал заявление Трампа о выходе США из ДРСМД

Михаил Горбачев / gorby.ru

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о намерении вывести США из договора РСМД, заявл, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя".

"Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума... Стремление Вашингтона повернуть политику вспять нельзя поддерживать, об этом должна заявить не только Россия, но и все, кому дорог мир, тем более мир без ядерного оружия", - приводит слова Горбачева "Интерфакс".

По его словам, в Вашингтоне должны понимать, "к чему может привести" разрыв ДРСМД.

Накануне, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что возможный выход США из соглашения о РСМД грозит войной, ситуация критична и требует обсуждения в Совбезе ООН.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.