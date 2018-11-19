Путин посулил США "ответные меры" на выход из "ракетного договора"

Путин продолжает стращать мир "ядерной дубинкой"

Российский президент Владимир Путин пообещал "ответные меры" в адрес США, если те захотят покинуть Договор о РСМД ("ракетный договор").

"Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу, и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", - сказал Путин.

Также он заявил, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, Россия ответила на это разработой гиперзвукового оружия, которое "неуязвимо для ПРО в принципе".

Читайте такжеРоссии нужен диалог с США по "ракетному договору" - ПутинНапомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.