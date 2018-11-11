России нужен диалог с США по "ракетному договору" - Путин

Путин планирует заложить основы для этого диалога на следующей встрече с Трампом.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Москве необходим полномасштабный диалог с Соединенными Штатами по поводу "ракетного договора" времен "холодной войны".
Путин планирует заложить основы для этого диалога на следующей встрече с Трампом, сообщает Reuters со ссылкой на российские информационные агентства.
Российский президент отметил, что может встретиться с Трампом на саммите G20 в Аргентине. В Кремле сообщали, что встреча в Аргентине находится в разработке, согласуются время, дата и содержательное наполнение.
Читайте такжеСША будут консультироваться с союзниками НАТО по поводу выхода из "ракетного договора"Напомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.
Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .
Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.