США будут консультироваться с союзниками НАТО по поводу выхода из "ракетного договора"

Разрыв "ракетного договора" пугает НАТО / censoru.net

Согласно информации французских чиновников, президента США Дональда Трампа удалось уговорить провести консультации с партнерами по НАТО относительно намерения в одностороннем порядке разорвать "ракетный договор" с Россией.

В субботу помощники президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что такое решение было принято во время встречи президента Дональда Трампа и Макрона в Париже, сообщает АР.

Договоренность фактически подтвердил советник президента Трампа по нацбезопасности Читайте такжеВ США пригрозили введением новых санкций за нарушение "ракетного" договораДжон Болтон, который заявил "очень тесно обсуждают" с союзниками проблему договора и "очень оптимистичны относительно общей позиции".

Напомним, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Позже Горбачев заявил, что "разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае .

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы могут попасть под ответный удар в случае расторжения Белым домом договора о ракетах средней и меньшей дальности.