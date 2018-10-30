В США пригрозили введением новых санкций за нарушение "ракетного" договора

Американские санкции против России / "Интерфакс"

Глава Белого дома Дональд Трамп выдал поручение своим подчиненным немедленно заняться подготовкой доклада по вопросу "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (РСМД) для членов обоих палат Конгресса США.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы президента США. По их словам, Трамп полностью делегировал полномочия по представлению доклада госсекретарю Майку Помпео во взаимодействии с главой Минфина США, главой Пентагона (Министерства обороны), главой Министерства торговли и директором Агентства национальной безопасности.

Также в Белом доме отметили, что такие действия необходимо совершить в соответствии с разделом 1244 "Закона о защите национальной обороны" за 2019 финансовый год.

В данном разделе говорится о нарушении договора о РСМД российскими властями и предусмотрена также возможность введения дополнительных санкций против наказания.

Напомним, о выходе американской стороны из "ракетного" договора стало известно в середине октября.