В РФ оценили желание Трампа заключить новый ракетный договор

2 февраля 2019, 10:18

Выстраивание многосторонних договоренностей по принципу ДРСМД - очень длительный процесс, заявили в Госдуме РФ.

Флаги США и РФ
Флаги США и РФ / Reuters

Расторжение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не является случайностью и направлено на то чтобы сломать прежнюю систему международной безопасности.

Об этом заявил зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков, передает RT.

"Последует ли что-то за словами Трампа, зависит от многих составляющих. Прежде всего, то, что произошло с ДРСМД, не является случайностью. В США речь идет о том, чтобы сломать прежнюю систему международной безопасности. Штаты хотят получить дополнительные преференции, но это не значит, что они не готовы на какое-то время установить новые правила игры в том случае, если они будут именно в пользу американцев", - сказал Новиков.

По его словам, выстраивание многосторонних договоренностей по принципу ДРСМД - очень длительный процесс.

Ранее Трамп заявил, что хочет заключить новый договор взамен ДРСМД. Он подчеркнул, что Вашингтон не будет соблюдать сделку, если другая сторона ее нарушает.

Ранее США подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Напомним, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

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Россия США Дональд Трамп договор о РСМД
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