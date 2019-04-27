Волкер потребовал от украинского правительства заботы о жителях Донбасса

Представитель Госдепа заявил о необходимости облегчения страданий захваченных Россией украинцев.
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал жителей Донбасса гражданами Украины и призвал украинское правительство сделать все возможное для их поддержки.
"Люди в контролируемой Россией восточной Украине являются гражданами Украины, и правительство обязано сделать все возможное, чтобы поддержать их и облегчить страдания, вызванные российской агрессией", - написал он 27 апреля в Twitter.
Как ранее сообщалось, Волкер высказал мнение, что действия России по упрощению выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса являются негативными для Украины.
Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.
В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.
У Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.