Меркель позвонила Зеленскому: стало известно, о чем они договорились

23 апреля 2019, 22:15

Собеседники высоко оценили тесные отношения между Украиной и Германией, отметили в Бундестаге.

Ангела Меркель, выборы 03
Ангела Меркель / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 23 апреля, позвонила триумфатору выборов президента Украины 2019 Владимиру Зеленскому, собеседники договорились оставаться в тесном контакте.

Зеленский и Меркель высоко оценили тесные отношения между Украиной и Германией, сообщили в пресс-службе немецкого правительства — Бундестага.

По ее данным, канцлер поздравила Зеленского с успехом на выборах. 

"Оба (собеседника — Ред.) высоко оценили тесные отношения между двумя государствами. Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины и показал свою большую заинтересованность в прогрессе работы в нормандском формате", — отмечается в сообщении.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины в результате выборов 2019 и позвала в Берлин.

В Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского. 

Центризбирком уже подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

В ЦИК сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.  

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Владимир Зеленский Ангела Меркель выборы-2019
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