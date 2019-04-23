Меркель позвонила Зеленскому: стало известно, о чем они договорились

Ангела Меркель / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 23 апреля, позвонила триумфатору выборов президента Украины 2019 Владимиру Зеленскому, собеседники договорились оставаться в тесном контакте.

Зеленский и Меркель высоко оценили тесные отношения между Украиной и Германией, сообщили в пресс-службе немецкого правительства — Бундестага.

По ее данным, канцлер поздравила Зеленского с успехом на выборах.

"Оба (собеседника — Ред.) высоко оценили тесные отношения между двумя государствами. Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины и показал свою большую заинтересованность в прогрессе работы в нормандском формате", — отмечается в сообщении.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины в результате выборов 2019 и позвала в Берлин.

В Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

В ЦИК сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.