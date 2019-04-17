Путин заочно ответил Порошенко об участии в нормандском формате

Путин в июне в Нормандию не собирается / Reuters

Президент России Владимир Путин ответил на заявление Петра Порошенко о том, что встреча в формате нормандской четверки пройдет в ближайшее время.

"В моем рабочем графике этого нет", - цитирует российского лидера ТАСС.

Вопрос Путину об участии в таких переговорах задали в связи с заявлением украинского президента. Порошенко сказал, что саммит, вероятно, может состояться во время мероприятий, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции. Глава Кремля, в свою очередь, добавил, что с российской стороной никто не обсуждал проведение переговоров в таком формате.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил отсутствие планов по участию Путина в переговорах в формате нормандской четверки. Он заявил, что президент России пока в июне в Нормандию не собирается.

Напомним, народный депутат Антон Геращенко, член коллегии МВД считает, что в случае победы в выборах 2019 кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский сможет провести переговоры с главой России Владимиром Путиным насчет захваченного Крыма и Донбасса.