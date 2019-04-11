Геращенко спрогнозировал результат возможных переговоров Зеленского и Путина

Владимир Зеленский на переговорах с Владимиром Путиным поймет, что президент РФ не готов на деятельность в интересах Украины, спрогнозировал Антон Геращенко / Reuters

Народный депутат Антон Геращенко, член коллегии МВД считает, что в случае победы в выборах 2019 кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский сможет провести переговоры с главой России Владимиром Путины насчет захваченного Крыма и Донбасса.

На переговорах с Путины Зеленский поймет, что российский лидер не готов что-то делать в интересах Украины, спрогнозировал нардеп в интервью политологу Юрию Романенко.

По словам собеседника, для противостояния РФ нужно укреплять оборону, спецслужбы и экономику Украины.

"…переговоры на сегодняшний момент с Путиным, что тет-а-тет… Зеленского, что в нормандском формате, не дадут результата по той причине, что Крым Путин не отдаст до тех пор, пока он жив…", — отметил Геращенко.

Народный избранник добавил, что позиция Путина по Донбассу тоже известна. "...он говорит — откажитесь от Крыма официально, а Донбасс я вам хочу вернуть на моих условиях", — сказал нардеп.

"...переговоры могут быть проведены, президент Зеленский на них поймет то же, что понял президент Порошенко (кандидат в президенты на выборах 2019 Петр Порошенко — Ред.) — что на сегодня Путин не готов в интересах Украины делать что-либо, он будет делать все только в своих личностных интересах", — заявил он.

Нардеп полагает, что "дальше есть только один путь — это всемирное укрепление независимой Украины, сделать так, чтобы русские больше не могли наступать на нас — укреплять оборону, укреплять спецслужбы и укреплять экономику".Читайте такжеДва сценария: что ждет Украину в случае победы Зеленского и Порошенко

Ранее Владимир Зеленский говорил, что готов в будущем провести переговоры с Владимиром Путиным, но исключил вариант сдачи России украинской территории.

Кандидат в президенты также говорил, что в вопросе возвращения Крыма и части Донбасса считает приемлемыми некоторые компромиссы. Зеленский отмечал, что для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева можно рассмотреть культурно-языковые особенности этих территорий.

Справка. В 2014 году на востоке Украины боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении украинского государства.