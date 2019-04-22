Меркель уже позвала Зеленского в Берлин

Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президенты Украины и уже позвала в Берлин / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила кандидата в президенты Владимира Зеленского с избранием на пост президенты Украины в результате выборов 2019.

Меркель была бы рада в скором времени приветствовать Зеленского в Берлине, говорится в ее обращении, опубликованном пресс-службой немецкого правительства — Бундестага.

Канцлер отметила, что правительство Германии продолжит активно помогать Украине в реализации ее права на суверенитет и территориальную целостность.

"Уважаемый г-н Зеленский, поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Я была бы рада приветствовать Вас в ближайшее время в Берлине… Желаю Вам удачи и успехов в решении стоящих перед Вами задач…", — говорится в поздравлении Меркель.Читайте такжеВыборы 2019: Янукович поздравил Зеленского и назвал его "нелегкие" задачи

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 98,22% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,16% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,52%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.