Франция не пригласила Зеленского и Путина на празднование в Нормандию

Макрон решил провести мероприятие в Нормандии без глав государств / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского и главу РФ Владимира Путина не пригласили на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции с участием Эммануэля Макрона.

Как говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца, церемония пройдет под председательством премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и без участия глав государств.

Мероприятие будет посвящено 75-летней годовщине операции Оверлорд, которая ознаменовала открытие Западного фронта в ходе Второй мировой войны.

В пресс-службе Зеленского подтвердили, что в Нормандию украинского лидера не приглашали. В ходе переговоров с иностранными делегациями, прибывшими на в Киев на инаугурацию, президент Украины получил приглашения посетить Брюссель, Францию, Германию.

Напомним, в апреле экс-президент Петр Порошенко анонсировала, что в Нормандии состоится встреча на уровне лидеров стран нормандского формата для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщалось, Путин ответил на заявление Порошенко о встрече в Нормандии репликой "в моем рабочем графике этого нет".