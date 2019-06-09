В чем приниципиальная разница между Зеленским и Путиным

Виталий Портников

Публицист, журналист

9 июня 2019, 09:43

Президент Украины до избрания был актером, но президент России был вообще никем.

Путин в профиль
Владимир Путин / Reuters

"Он хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то", - сказал российский президент Владимир Путин о новом украинском коллеге Владимире Зеленском во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Эта оценка может показаться снисходительным комплиментом ветерана "большой политики" новичку. Но я все же хотел напомнить Владимиру Путину, кем он сам был почти 20 лет назад, когда его объявили преемником Бориса Ельцина.

Он не был даже хорошим актером. Он вообще был никем. Когда он появился в политике, только редкие наблюдатели могли вспомнить о человеке, который работал с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Путин прошел все карьерные ступеньки буквально за несколько месяцев - в условиях номенклатурной чехарды, клановой борьбы и столкновений российских олигархов. Его партия "Единство" - ее тогда возглавлял будущий министр обороны Сергей Шойгу - была создана Борисом Березовским буквально за несколько месяцев, в нее вошли мало кому известные политики, спортсмены и общественные деятели. Но даже эти люди были гораздо, просто гораздо более известными, чем Путин. О нем никто ничего не знал - ни о его истинной биографии, ни о его взглядах, ни о его намерениях, ни даже о его семье.

В 2000 году россияне проголосовали за анонима.

Путин может удивляться тому, что украинцы избрали своим президентом Владимира Зеленского. Но, по крайней мере, этот человек десятилетиями на глазах у своих соотечественников. И он сам, и его персонажи, и главный персонаж - Голобородько, неудачник - президент из комедийного сериала Слуга народа. Критики говорят, что украинцы именно за этот персонаж и проголосовали. А за кого в 2000 проголосовали россияне? Они проголосовали за анонима. За человека, которого им просто предложил Ельцин и который была обласкан олигархическим телевидением.

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Владимир Зеленский как был, так и остается на глазах у своих соотечественников - и в своих сторонников, и у своих оппонентов. У него просто нет другой возможности, кроме как быть на виду. Любая попытка избежать публичности критикуется и новому президенту придется начать серьезный диалог с обществом.

Владимир Путин за эти два десятилетия уничтожил любые возможности для такого диалога. Он появляется только на тщательно подготовленных мероприятиях. У него практически никогда не бывает никаких публичных оппонентов. Он никогда ни с кем не встречался на политических дебатах. Его власть полностью контролирует российский телевизионный эфир и подбирается к тотальному контролю за интернетом. Его пропаганда может оправдать любую его ошибку и выдать за победу и успех даже преступление.

За эти годы профессиональный чиновник Владимир Путин научился не столько государственной деятельности, сколько выполнению роли президента России на экранах федеральных телеканалов. От Путина, которого никто не знал, не осталось и следа. Теперь Путина знает каждый - но что мы знаем о нем наверняка? Понимаем, как он принимает решения? С кем советуется? От чьих мыслей зависит? Кто может его остановить? Знаем что-то о его личной жизни? Уверены в том, что то, что он говорит - его настоящая позиция? Тем более тогда, когда взгляды и даже сама информация меняются в зависимости от ситуации, как это было с аннексией Крыма?

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода

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