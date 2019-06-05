Журналист пояснил, почему избрание Зеленского оскорбило Путина

5 июня 2019, 08:03

По мнению журналиста, "хозяин Кремля" испытывает по отношению к Зеленскому "страшное раздражение".

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж ТВ Центра

"Хозяин Кремля" Владимир Путин в достаточной степени раздражен из-за того, что граждане Украины избрали Владимира Зеленского, поскольку считает его недостаточно компетентным в политике, а сам факт такого волеизъявления украинцев воспринимает как оскорбление.

Такое мнение высказал российский психолог и журналист Леонид Радзиховский в своем блоге для портала "Собеседник".

Читайте такжеВ Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным"У Путина Зеленский вызывает страшное раздражение. Кто он такой? Порошенко был все-таки чиновник, бизнесмен. Человек, что называется, "нашего круга". А это кто? Галкин? Ургант? В этом смысле уход Порошенко для Путина, как мне представляется, — корпоративное оскорбление… Раздражение от победы Зеленского на выборах тут крайнее", – считает он.

Напомним, ранее эксперт и глава российского департамента в Центре восточных исследований (Варшава) Марек Менкишак заявил о том, что Зеленский может стать "кошмаром для Путина". Позднее появилась информация о том, что президенты РФ и Украины могут встретиться в Беларуси.

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Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Украина
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