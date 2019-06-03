Плохой сигнал для Москвы: Зеленский может стать "кошмаром для Путина" - эксперт

Владимир Зеленский может стать кошмаром для президента РФ / УНИАН

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины может стать кошмаром для президента РФ Владимира Путина, заявил глава российского департамента в Центре восточных исследований в Варшаве Марек Менкишак.

"Думаю, для россиян Зеленский составляет как некую возможность, так и вызов. Они были готовы к его победе, но не ожидали, что она будет настолько бесспорной. Это плохой сигнал для Москвы, потому что он получил большую поддержку избирателей", – говорит эксперт.

Вместе с тем он считает, что поддержка на выборах оказывает огромное давление на Зеленского в вопросе ожиданий, которые, вероятно, преувеличены, потому что их очень трудно выполнить.

Читайте такжеВ АП рассказали, что Зеленский поговорит с Путиным по телефону"Одним из приоритетов для Зеленского был мир с Россией. Украине нужно будет пожертвовать чем-то ради такого ожидаемого мира. И это создает для россиян возможности проталкивать собственную повестку дня", – объяснил Менкишак.

Он также подчеркнул, что в РФ опасаются успеха Украины, ведь это создает мощный пример для российского общества, которое не против смены власти в своей стране, передает Голос Америки.

"Он имеет огромную возможность объединить страну и заставить людей с юго-востока Украины быть привлеченными и признанными как настоящие патриоты Украины, и это идет вразрез с российскими интересами, ведь они заинтересованы в том, чтобы ослабить и разделить Украину. Поэтому бороться с коррупцией и реформировать страну для Зеленского, что, по крайней мере, он обещает делать, будет самой большой угрозой для России, потому что это разрушает российскую пропаганду о том, что Украина – это государство, которое не состоялась, утонувшее в коррупции, и где воюют так называемые "повстанцы", – добавил эксперт.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным.