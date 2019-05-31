В Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным / Reuters

В ответ на заявление секретаря СНБО Александра Данилюка, что встреча лидеров Украины и России в нормандском формате (Франция, Германия, Россия, Украина) может состояться в середине июля – в Кремле назвали свое условие для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, эта встреча состоится – лишь когда "созреют соответствующие условия".

Под такими условиями российские власти подразумевают готовность Украины выполнять минские договоренности и вести переговоры непосредственно с боевиками самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик", пишет ТАСС.

Читайте также"13 тысяч смертей": главы МИД Германии и Франции сделали важное заявление после встречи с ЗеленскимНа данный момент "каких-то конкретных прикидок" по саммиту в нормандском формате нет, уточнил Песков.

Ранее эксперт объяснил, почему Москва саботирует переговоры по Донбассу. Отказ России от встречи – это вызов не только для Украины, но и для Франции с Германией.

Напомним, Макрон назвал условия встречи в нормандском формате. В ближайшее время вряд ли стоит надеяться на прорыв по урегулированию кризиса на Донбассе.

А Александр Данилюк назвал приоритет команды Зеленского во внешней политике. Бывший министр финансов, сообщил, что ключевым во внешней политике для команды триумфатора выборов 2019 является возобновление работы нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция).

Кроме того, в Госдепе озвучили позицию по присоединению к нормандскому формату. А вот официальная позиция Вашингтона по данному вопросу пока не обнародована.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации.

Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, а позже — в конце апреля 2018-го — вместо АТО на Донбассе началась операция Объединенных сил.