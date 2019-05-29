Макрон назвал условия встречи в нормандском формате

Макрон пока не готов к встрече в нормандском формате / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за Владимиром Путиным, назвал свои условия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки, и уточнил, что в ближайшее время вряд ли стоит надеяться на прорыв по урегулированию кризиса на Донбассе.

В то же время "президент богачей" уточнил, что как только сложатся необходимые условия, он лично приложит все усилия, чтобы организовать по Украине саммит в нормандском формате.

"Я этого хочу, я эту встречу организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой. Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины хочет провести выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями, и, возможно, запланировать визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем", - заявил Эммануэль Макрон после неформального саммита ЕС в Брюсселе 28 мая, передает "Интерфакс".

Напомним, 12 мая президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце встретился с Владимиром Зеленским.

Также в апреле тогдашний президент Петр Порошенко говорил, что встреча в нормандском формате может пройти в июне с участием Владимира Путина. Позже Путин заочно ответил Порошенко об участии в нормандском формате.

Также ранее Александр Данилюк назвал приоритет команды Зеленского во внешней политике. Бывший министр финансов, сообщил, что ключевым во внешней политике для команды триумфатора выборов 2019 является возобновление работы нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция).