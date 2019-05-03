Советник назвал приоритет команды Зеленского во внешней политике

Приоритет команды Владимира Зеленского — возобновление работы нормандского формата, сообщил Александр Данилюк / instagram

Бывший министр финансов, советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк сообщил, что ключевым во внешней политике для команды триумфатора выборов 2019 является возобновление работы нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция).

Для команды Зеленского важно не как можно скорее провести встречу в нормандском формате, а наполнить ее содержанием, рассказал советник журналистам в Брюсселе, пишет УНИАН.

По его словам, украинские избиратели хотят, чтобы у новоизбранного президента понемногу находили решение проблемы войны на Донбассе.

"Ключевое для нас, что является приоритетом — это будет возобновление работы, активизация работы нормандского формата…", — сказал Данилюк.Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир

Ранее сообщалось, что Александр Данилюк и еще один советник Владимира Зеленского — Руслан Рябошапка — в Брюсселе проводили встречи с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.

Напомним, в апреле пока действующий президент Петр Порошенко говорил, что встреча в нормандском формате может пройти в июне с участием главы РФ Владимира Путина. Позже российский лидер сказал, что в его графике нет встречи в нормандском формате.

Справка. 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский. В команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая. Позже называлась другая возможная дата инаугурации — 30 мая.