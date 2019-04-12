Макрон в Елисейском дворце встретился с Зеленским

Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Зеленским / Reuters

В пятницу, 12 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Елисейском дворце с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Как передает источник RFI в команде президента Франции, целью встречи Макрона с Зеленским и Порошенко является "оценка состояния (франко-украинских) отношений" и "перспективы урегулирования конфликта на Донбассе".

Как подчеркнули в Елисейском дворце, Зеленскому приготовили "более неформальный" прием, а Петра Порошенко будут встречать "со всеми почестями", положенными главе государства.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала вопрос о том, почему она не пригласила на встречу кандидата в президенты Владимира Зеленского.