Меркель рассказала, почему не пригласила Зеленского на встречу

12 апреля 2019, 16:34

Ангела Меркель встретилась с Петром Порошенко.

Меркель, Порошенко
Ангела Меркель встретилась с Петром Порошенко / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала вопрос о том, почему она не пригласила на встречу кандидата в президенты Владимира Зеленского в отличие от действующего главы государства и кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Во время совместной с Порошенко пресс-конференции в Берлине Меркель ответила на вопрос о том, что она ответит, если будут говорить, что она поддерживает Порошенко перед вторым туром выборов, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встретится с обоими кандидатами.

"Я решила пригласить господина президента. Я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности. Мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи. И также во времена, когда мы имеем выборы, я также решила его пригласить, поскольку для меня важен с ним диалог", - подчеркнула канцлер Германии.

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При этом она уверила, что Германия окажет помощь в развитии Украины вне зависимости от того, кто станет следующим украинским президентом.

"Независимо от результата выборов я хочу сказать, что мы будем работать на позитивное развитие Украины", - добавила Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречи с кандидатами в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Ангела Меркель
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