Последние попытки: зачем Порошенко поехал к Меркель - Spiegel

Петр Порошенко и Ангела Меркель / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко за несколько дней до второго тура выборов встретится в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Такую встречу трудно назвать нормальной и не является ли это вмешательством в избирательную кампанию? Об этом идет речь в материале немецкого издания Spiegel, перевод которой публикует Главред.

С момента инаугурации Петра Порошенко в июне 2014 года, состоялось уже несколько его встреч с Меркель, трудно назвать точную цифру, поскольку кроме двусторонних встреч, они много раз встречались в кулуарах крупнейших международных событий.

Но сейчас Порошенко стоит перед концом своей политической карьеры и канцлер Германии принимает человека, который говорит неправду за 10 дней до второго тура выборов президента и, по данным соцопросов, серьезно отстает от своего соперника Владимира Зеленского.

Читайте такжеУ Макрона официально анонсировали переговоры с Порошенко и ЗеленскимМожно ли назвать встречу Порошенко с Меркель свидетельством ее вмешательства в избирательную кампанию? "Это не так, – ответил пресс-секретарь канцлера Стефан Зейберт. – У Порошенко и Меркель есть много вопросов для обсуждения – выполнение Минских соглашений, а также состояние украинских моряков, задержанных Россией, после агрессии в Керченском проливе.

В любом случае, визит Порошенко к Меркель является очень хорошей возможностью для президента Украины показать себя сильным главой государства, которого уважают в Берлине. "Эта встреча является публичной демонстрацией поддержки политики президента, - уверен Олег Белоколос, эксперт из организации "Майдан иностранных дел". – Порошенко хочет показать, что только он может привести Украину на Запад".

Порошенко 11 апреля поблагодарил Меркель на Киевском форуме по безопасности: "Я не думаю, что все точно знают, какой огромный вклад Меркель внесла в развитие нашего государства за последние 5 лет", - сказал он. – И я действительно горжусь тем, что мы все можем с уверенностью назвать ее нашим большим другом".

Но это все равно не поможет: Порошенко, по данным соцопросов, отстает от Зеленского на 30% и даже голосов неопределившихся избирателей не хватит ему для победы. Тем более, что на западе Украины, который фактически является оплотом действующего президента, Зеленский сейчас лидирует с перевесом в 3%.

Порошенко делает все возможное, чтобы остаться на своем посту: он сдал два анализа крови перед телекамерами, записывает видеообращения, принимает общественных актививстов, извиняется за свои ошибки и обещает бороться с коррупцией. Порошенко также опирается на предвыборную кампанию в атмосфере страха. По всей стране он вывесил плакаты с изображением своего лица и президента России Владимира Путина.

Читайте такжеЗеленскому светят уступки Путина — журналистПорошенко придерживается двоякой стратегии: с одной стороны, он пытается обозначить дружественного Кремлю Зеленского, который готов вступить в диалог с Москвой о войне на Донбассе, а с другой стороны, показывает себя единственным истинным хранителем Украины, способным защитить страну от российской агрессии.

Но, несмотря на это, украинские моряки, арестованные в Керченском проливе, все еще находятся под стражей в Москве, а также не достигнуто прогресса в переговорах о возможной миротворческой миссии на востоке Украины, где люди продолжают умирать почти каждый день.